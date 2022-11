UDC, Jurassien, mais surtout Prévôtois

C’est l’une des petites surprises des élections municipales de Moutier : l’UDC renforce sa présence à l’exécutif. Le parti a non seulement confirmé ses deux sortants, Marc Tobler et Suzanne Kohler, mais il a aussi obtenu un troisième siège. C’est Stéphane Girardin, paysagiste de 30 ans, qui l’occupera. Et son élection a un petit côté symbolique : le jeune élu est Jurassien, il a vécu à Cornol jusqu’en 2018 avant d’atterrir à Moutier pour des raisons professionnelles et sentimentales. La Question jurassienne ? Stéphane Girardin l’a tout de suite mise de côté. « Ce n’était pas à moi de décider pour les Prévôtois. Je n’ai pas vécu ces histoires de l’intérieur », explique-t-il. « J’ai observé, j’ai tout étudié, je me suis fait mon propre avis sur la question. Mais je n’ai pas souhaité en faire ma politique. »