Energie : Bienne lance une campagne de sensibilisation

Bienne appelle ses citoyens à contrôler au maximum leur consommation d’énergie. La Ville lance ce mardi une campagne de sensibilisation pour inviter la population à diminuer sa consommation au quotidien.

Sur fond de menace de pénurie au niveau national, les autorités seelandaises ont décidé de rappeler les gestes simples à leur population. Une campagne d’affichage basée sur un jeu de post-it a démarré dans les rues de la cité. Les slogans invitent les 56'355 Biennoises et Biennois à éviter le gaspillage. Un chiffre précis, le dernier établi lors du comptage des habitants et qui vient souligner l’importance de la responsabilité individuelle dans le processus. Plusieurs personnalités connues dans la région biennoise ont accepté de se mettre en scène sur les affiches et de partager leurs conseils en matière d'économie d'énergie. Lena Frank, directrice de l’énergie pour la Ville de Bienne, compte également sur les commerçants et les entreprises installés dans la commune pour montrer le bon exemple. Un système d’autocollants-conseils à apposer sur les vitrines des commerces viendra soutenir cette campagne.