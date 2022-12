Une cuisine toute neuve pour l’alimentation saine

Dernier pas franchi pour le label « alimentation saine » à Bienne. La cuisine de production des repas pour les crèches municipales et écoles à journée continue de la ville a été inaugurée ce jeudi à l’établissement médico-social Redern. Plus de 270'000 repas pourront y être préparés chaque année, dès le 1er janvier 2023. Et grâce à ces nouveaux équipements, les 24 membres de l’équipe pourront utiliser une méthode de cuisine particulière, appelée « cook and chill ». Elle consiste à cuire les repas de manière classique, puis les refroidir très rapidement à moins de 5 degrés avant de les transporter et de les régénérer dans les établissements. L’objectif de cette façon de faire est de préserver les valeurs nutritives des repas, comme l’explique Glenda Gonzalez Bassi, directrice de la formation, de la culture et du sport à la Ville de Bienne :