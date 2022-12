Moutier : un signal fort pour la hausse d'impôts

Un geste pour les salariés

Dans les faits, le budget 2023 tel qu’accepté sera amputé d’un montant d’environ 150’000 francs, soit un bénéfice final de 943’000 francs. Le Conseil de ville a en effet accepté lundi soir l’octroi d’un renchérissement de 2% aux salariés de la commune. L’indice calculé pour l’année 2023 se base sur une augmentation du coût de la vie de 2.8%. La proposition du Conseil municipal va donc en deçà, du moins pour l’année à venir, mais il a été souligné l’importance de soutenir les employés communaux. « La ville de Moutier doit rester un employeur attractif », a insisté Marcel Winistoerfer.





Transfert de Moutier : phase concrète

Au terme de la séance, le conseiller municipal et délégué aux affaires jurassiennes Valentin Zuber a donné quelques informations sur le processus de transfert de la ville dans le canton du Jura. L'année 2023 sera décisive, concrète, avec l’aboutissement du Concordat intercantonal, a-t-il relevé. Valentin Zuber a également informé des discussions concernant le Centre de renfort, d'intervention et de secours de Moutier (CRISM). La ville de Moutier et le Conseil intercommunal du Grand Val ont écrit au chef de l'Assurance immobilière Berne (AIB) afin de clarifier l'avenir du CRISM. Après plusieurs relances, les communes n'ont eu pour réponse qu'un courrier laconique de l'AIB stipulant que tout est déjà décidé et refusant l'idée d’une rencontre. « Cette manière de procéder est plus que maladroite », a pesté Valentin Zuber, qui a assuré que l'exécutif avait pris les devants pour faire entendre raison à l’AIB. Surtout, il a rappelé qu'un déclassement du centre de renfort de Moutier péjorerait avant tout les communes voisines restées bernosies. « A Moutier, dans le pire des cas, les pompiers de Delémont devraient intervenir. Mais nous n’en sommes pas là. Le Conseil municipal s’engagera à assurer la sécurité de tous les Prévôtois. » /oza