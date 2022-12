Près de 600 personnes en moins à l’aide sociale

Le taux d’aide sociale a à nouveau diminué en 2021. Dans le canton de Berne, environ 43'000 personnes ont bénéficié de l’aide sociale l'an dernier. C’est 1,3% de moins qu’en 2020, selon le rapport publié par la Direction de la santé. Cela représente une baisse d’environ 600 personnes. Les coûts nets de l’aide ont également diminué de 9 millions de francs. Les bénéficiaires de l’aide sociale sont en constante baisse depuis ces dernières années. Le taux s’établit à 4,2% de la population pour le canton de Berne, un chiffre toutefois supérieur à la moyenne suisse.





Un tiers d’enfants

Près d’un tiers des bénéficiaires sont des enfants et des adolescents, mais les ménages d’une personne, les actifs et les personnes sans formation représentent aussi une part importante. De plus, la part des personnes actives dans le total des bénéficiaires adultes a augmenté de 3,9 % par rapport à 2020 pour atteindre 36,2 %. /comm-cro