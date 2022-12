Page de vie : Vincent Bourrut

Pour Vincent Bourrut, la photographie permet de redécouvrir les richesses de nos environs, sous un angle inédit. Depuis plus d'une décennie, il parcourt l’Arc jurassien, objectif en main, pour capturer les plus beaux paysages de la région. Après un premier ouvrage photographique consacré à Neuchâtel, son canton d’origine, il vient de publier un second livre dédié cette fois à la région Jura bernois et lac de Bienne. Ce projet avait déjà germé il y a quelques temps avec son éditeur :