Bienne : le Conseil de ville veut avancer, malgré l’absence de budget

Le Conseil de ville biennois a démarré sa dernière séance de l’année mercredi soir. Au programme, un ordre du jour légèrement allégé en raison de la situation financière de la cité. Pour rappel, Bienne ne dispose pas encore de budget pour 2023 après le refus des deux variantes par la population lors des votations du 27 novembre. La question des contrats de prestations passés avec certaines associations comme le X-Project ou la Villa Ritter, qui devait être discuté durant cette session, a finalement été abandonné. Ce n’est d’ailleurs pas le seul point qui est passé à la trappe : dès le début de la séance, la socialiste Anna Tanner a demandé le report à une date ultérieure des débats autour d’un crédit complémentaire de 252’925 francs pour l’instauration d’un système de gestion du temps de travail au sein de l’administration biennoise. Un point accepté par les élus.

Une fois le programme remis à jour, les débats ont pu débuter avec des objets qui n’ont pas soufflé de réelle contestation. Les élus ont accepté d’accorder un droit de superficie en faveur du pôle de développement de la Gurzelen « Rue des Fleurs nord » et de prolonger ce même droit conclu avec la coopérative d’habitation Sonniger Hof pour les immeubles situés à la rue du Moulin 61 à 65.





Routes et vélos, des sujets qui cristallisent les débats

Les discussions sont devenues plus vives au moment où les élus ont discuté de la réalisation d’une voie cyclable et piétonne dans le quartier de Boujean. Le projet souhaite développer un tronçon entre le boulevard des Sports et le passage sous l’autoroute. A l’heure actuelle, trois chemins existent déjà : un bétonné, un autre en gravier et un troisième réservé notamment aux bus. « Y’a-t-il besoin de dépenser 800’000 francs pour 120 mètres de goudron ? », a alors questionné Patrick Widmer. L’élu du groupe UDC-Les Confédérés estime que dans le contexte actuel des finances biennoises, demander une telle somme n’est pas convenable. La conseillère municipale en charge des travaux publics, Lena Frank, explique qu’en réalité, la Ville ne dépensera pas cette somme pour réaliser la piste :