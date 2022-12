Améliorer l’accompagnement spirituel multireligieux

L’accompagnement spirituel multireligieux sera progressivement amélioré dans les institutions cantonales. C’est ce qu’a annoncé ce jeudi le Conseil-exécutif bernois. Ce dernier veut lancer dès 2023 une phase pilote qui permettra de recueillir des éléments supplémentaires et d’élaborer des mesures concrètes d’ici 2025. Cet accompagnement a pour but de gommer l’inégalité de traitement entre les membres des Églises nationales et les autres minorités religieuses, estime le Gouvernement bernois.

Dans certains cas, des prestations d’aumônerie comme l’accompagnement en fin de vie ne peuvent être apportées que par une personne de la même tradition religieuse, explique le canton. Les services cantonaux, prisons, hôpitaux ou centres d’asile proposent déjà aux communautés religieuses des services d’aumônerie professionnels en quasi-égalité de droits avec les fidèles de l’Église nationale. Mais le Conseil-exécutif relève dans un rapport publié mercredi que dans les faits « il est exceptionnel que les structures d’aumônerie professionnelles des institutions cantonales comprennent des personnes représentant des communautés religieuses de droit privé ». De plus, Berne explique avoir vu ce besoin d’accompagnement au sein des institutions cantonales s’accroitre ces dernières années. Alors que 12% de la population bernoise appartient à une communauté religieuse de droit privé, les aumônières et aumôniers de ces communautés ne représentent que 1,2 % des équipes qui assurent l’accompagnement.





Un projet pilote sur deux ans

Pour assurer cet accompagnement spirituel multireligieux, le canton veut le subventionner. Mais manquant de données sur le montant nécessaire, Berne souhaite mettre en place une phase pilote à partir de 2023 à 2025, explique le communiqué. Le Conseil-exécutif précise qu’il accompagnera stratégiquement et soutiendra financièrement l’association « Multireligiöse Begleitung », qui assurera l’offre d’accompagnement puis évaluera cette collaboration au terme de la phase pilote pour fixer des besoins et des prestations claires. /cro-comm