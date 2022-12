Moutier répartit les dicastères pour la nouvelle législature

Le Conseil municipal de Moutier prépare la nouvelle législature. Les membres de l’exécutif prévôtois élus le 27 novembre dernier se sont réunis mercredi soir afin de répartir les dicastères pour la période 2023-2026. Pascal Eschmann sera en charge du département des Finances tout en conservant celui de l’Urbanisme et de l’Environnement. L’élu du Centre laisse le dicastère de l’Economie à Valentin Zuber qui s’occupera aussi de l’Informatique. Le Socialiste autonome reste en charge de la Délégation pour les affaires jurassiennes. L’UDC Stéphane Girardin récupère, lui, le département « Travaux publics ». Le dicastère « Sécurité publique, protection de la population et transports » revient à Clément Piquerez du Centre.

Marcel Winistoerfer conserve le dicastère « Mairie et administration générale, information » mais s’occupera en plus de la Santé publique. L’UDC Suzanne Kohler reste aux commandes du département « Générations et communautés », alors que le PSA Pierre Sauvain conserve celui intitulé « Education, service social régional et service de la jeunesse et des actions communautaires ». Le dicastère « Energie, Bâtiments » reste en mains de l’élu PSA Karim Bortolussi auquel s’ajoutent la Culture, les Sports et les Loisirs.

Notez encore la création du département « Electricité et eau » qui sera géré par l’UDC Marc Tobler. Le Conseil municipal de Moutier précise que ce dispositif sera définitivement validé lors de sa première séance de la nouvelle législature le 10 janvier 2023. /comm-nmy