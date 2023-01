Un nouveau groupe au Conseil de ville de Bienne

Les Verts biennois et Passerelle dans une fraction commune au Conseil de ville pour le reste de la législature. Les deux formations l’ont annoncé mercredi après-midi dans un communiqué. Le nouveau groupe porte le nom « Alliance Verte – Grünes Bündnis ». Il sera composé de dix membres des Verts et des deux représentants de Passerelle. La nouvelle fraction précise qu’elle devient le groupe le plus important du législatif biennois. Myriam Roth, jusqu'ici présidente du groupe des Verts, assumera également cette fonction au sein de la nouvelle fraction. /comm-sbo