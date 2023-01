Fédérales : l'UDC bernoise a tous ses candidats pour le National

L’UDC bernoise a tous ses candidats pour le Conseil national. Le parti cantonal a nominé lundi soir les derniers membres qui brigueront un siège lors des élections fédérales en automne prochain.

Vingt-quatre personnes, dont quatre du Jura bernois, sont réparties sur deux listes différentes : la liste principale de l’UDC bernoise et la liste des jeunes. La seconde a pour but de « donner une chance aux jeunes membres et de leur permettre de sentir la vie politique », précise Patrick Tobler, président de l’UDC du Jura bernois. Mais il y a très peu de chances d’être élu sur les listes des jeunes même s’il y a parfois eu « d'heureuses surprises ». Elles permettent de « préparer le terrain pour la relève », souligne le Prévôtois.