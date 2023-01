Bienne : la nouvelle mouture du budget 2023 dévoilée

Les contours du nouveau budget de Bienne sont connus. Le Conseil municipal, les groupes parlementaires et les responsables de partis sont parvenus à s’entendre sur une nouvelle mouture après quatre tables rondes. Les grandes lignes du compromis ont été dévoilées à la presse jeudi en fin de journée.





Quotité inchangée

La nouvelle copie du budget 2023 ne prévoit plus de hausse d’impôts dans l’immédiat. Les autorités sont revenues sur leur proposition de taxer davantage les Biennois en raison notamment des augmentations de prix importantes auxquelles la population est déjà confrontée dans le domaine de l’énergie, des primes de caisse maladie ou encore de l’alimentation. Les mesures du programme « Substance 2030 » déjà approuvées sont conservées et complétées par d’autres dispositions supplémentaires pour un montant d’environ 750 000 francs. Les économies projetées se montent ainsi à 3,2 millions de francs.





Entre inflation et reprise

Le compromis prévoit également une aide au personnel municipal pour faire face à l’inflation. Chaque employé municipal bénéficiera d’une allocation unique de 500 francs pour compenser le renchérissement de 2022 qui s’est avéré plus élevé que prévu, expliquent les autorités seelandaises dans leur communiqué. Ce « budget de transition » intègre également des éléments uniques engendrés par les effets du « budget d’urgence » en vigueur depuis janvier et jusqu’à avril dans la cité seelandaise, ce pour un montant d’environ 2,5 millions de francs. Au chapitre des bonnes nouvelles, la version remodelée du budget prend en compte des revenus fiscaux supplémentaires aux chiffres anticipés. Cela représente une enveloppe d’environ 5 millions de francs, rendue possible grâce à une reprise économique post-covid plus forte que prévu.





Une déclaration pour soigner les finances

Tous les partis et groupes parlementaires ainsi que le Conseil municipal ont également décidé d’adopter une déclaration d’intention. L’objectif commun des élus consiste à éviter, à tout prix, une intervention cantonale dans la gestion financière de la Ville. Ce document scelle ainsi la volonté conjointe de tous les protagonistes d’œuvrer ensemble à l’assainissement des finances municipales à moyen et long terme. La déclaration d’intention mise notamment sur le principe d’un équilibre entre l’abandon de certaines prestations et l’augmentation des revenus. Cela signifie que pour chaque franc économisé, un franc supplémentaire devra être obtenu par le biais de l’augmentation des recettes.

Cette nouvelle version du budget sera débattue en mars au Conseil de ville et soumise ensuite en votation populaire le 7 mai. /nme