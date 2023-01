Le Conseil de ville de Bienne accepte l’aménagement d’une place tout en le critiquant

Première séance de l’année pour le Conseil de ville de Bienne ce jeudi à la salle du Bourg. Le législatif a décidé de délier les cordons de la bourse à plusieurs reprises. Il a accepté assez facilement des crédits concernant l’assainissement d’un mur aux Prés-de-la-Rive ou encore l’achat d’un véhicule à nacelle élévatrice pour le corps régional des sapeurs-pompiers de Bienne . L’aménagement d’une place dans le secteur « rue des Alpes- chemin du Pavillon » a suscité plus de discussions mais à tout de même été approuvé.





La place Anna-Haller va voir le jour après différentes critiques

C’est le point qui a fait le plus réagir les membres du Conseil de ville. Tant à gauche qu’à droite le projet n’a pas complètement séduit. Pour le parti socialiste romand, le réaménagement de cette place n’est pas prioritaire. De son côté, le groupe UDC-Les confédérés a estimé qu’il n’y a pas de problème de sécurité dans ce secteur. Les deux groupes appelaient donc à refuser un crédit d’engagement de 500’000 francs pour la réalisation de ce projet. La conseillère municipale en charge des travaux publics, Lena Frank, a souligné l’importance de réaliser ce projet cette année, faute de quoi les subventions cantonales et fédérales d’environ 300’000 francs pourraient être perdues. Au final, le Conseil de ville a accepté à une large majorité de soutenir ce crédit. Pour rappel, le projet de cette place Anna-Haller dans le secteur « rue des Alpes – chemin du Pavillon » comprend notamment l’aménagement d’un accès facilité aux transports publics pour les personnes en situation de handicap, la réalisation d’un abribus et la création d’un espace vert. A noter encore que le groupe PSR a, avant les débats, déposé une demande de report jusqu’à l’obtention du budget 2023. Une requête refusée par le législatif.







Les autres crédits également approuvés

La majorité des parlementaires a accepté un crédit supplémentaire de près de 252'000 francs pour l’instauration d’un système de gestion du temps de travail. Plusieurs voix se sont élevées dans la salle du Bourg sur la manière dont le dossier a été géré. Pour rappel, ce dernier s’est terminé en juillet 2019. Au moment de l’audit concernant le décompte de crédit, le contrôle des finances a constaté le montant avait été comptabilisé par le biais du budget du Département Informatique et Logistique et non au moyen du crédit d’engagement.

Des travaux vont pouvoir être réalisés aux Prés-de-la-Rive et plus précisément au Port Neptune. Le Conseil de ville a dit oui à une grande majorité à un crédit de 460'000 francs pour rénover le mur de la rive en mauvais état. Le projet d’assainissement vise à rétablir sa stabilité, à garantir son utilisation et à en assainir les fissures sans altérer l’apparence de cet ouvrage digne de protection. Pour cet objet, le PSR avait également demandé un report en attente de la votation d’un budget.

Enfin, le plus gros crédit au menu de la soirée concernait l’acquisition d’un nouveau véhicule d’intervention pour le corps régional des sapeurs-pompiers de Bienne pour un montant de 1,2 million de francs. Il n’a pas soulevé de discussions et le parlement l’a accepté à une large majorité. Ce nouvel achat permettra de remplacer l’actuel camion à nacelle élévatrice qui date de 2003. Celui-ci est arrivé au terme de son cycle de vie technique et a dépassé la durée d’amortissement prescrite par la loi.





En bref…

Le parlement a approuvé, jeudi soir, un postulat de la socialiste Anna Tanner intitulé « Un droit de préemption pour les immeubles et les terrains à Bienne ». Le Conseil de ville a refusé de radier le texte du rôle par 29 voix contre et 24 voix pour.

Le postulat interpartis intitulé « Mobilité : respecter le service public ! » n’a pas été remis en question par le Conseil de ville. Le législatif a toutefois décidé de suivre le Conseil municipal et de le radier du rôle comme étant réalisé. Une décision qui a déçu les postulants à l’image de l’élu du Centre Mohamed Hamdoui « c’est envoyé un mauvais signal à la population, mais surtout aux gens qui s’investissent et qui parfois risquent leur vie pour sauver la nôtre». Le texte demandait notamment de garantir l’accès des véhicules de secours de grande dimension sur tout le territoire biennois.



A noter que deux parlementaires ont assisté à leur première séance ce jeudi, le libéral-radical Roman Eggimann et l’UDC Lukas Müller. /sbo