L'Ukraine a rythmé l'action de la DSSI

On avance dans les autres dossiers

Aussi impactantes soient-elles, les crises du Covid-19 et de l'Ukraine ne font que s'ajouter aux projets globaux menés par la DSSI. Dans ces domaines, des avancées significatives ont pu être assurées en 2022, s'est réjoui Pierre Alain Schnegg. Largement acceptée par le Grand Conseil en première lecture, la nouvelle loi sur les prestations de soutien aux personnes en situation de handicap prévoit que les prestations de soutien seront versées directement aux personnes en situation de handicap, et non plus aux institutions qui les prennent en charge. Le but est de renforcer l’autonomie, la responsabilité individuelle et la participation sociale des personnes concernées.

Dans le domaine de la santé, la création en octobre dernier du Réseau de l'Arc - avec Swiss Medical Network et Visana - a permis de mettre en place une collaboration inédite entre fournisseurs de prestations dans le système de santé. Une solution qui doit permettre d'endiguer la hausse des coûts de la santé, a souligné le conseiller d'Etat.





Numérisation : un défi, mais aussi une opportunité

La numérisation, elle aussi, s'inscrit dans les grands défis à relever pour les années à venir. Dans le domaine de l'aide sociale et de la protection de l'enfant et de l'adulte, un nouveau système de gestion des cas est appelé à faciliter les processus. « Ce projet donnera une meilleure vue d’ensemble grâce aux données de pilotage et nous en attendons une baisse des coûts informatiques pour les communes et le canton », a expliqué Yves Bichsel, secrétaire général de la DSSI. Depuis 2020, l’Office de la population et l’Office de l’intégration et de l’action sociale utilisent leur propre application pour gérer les données des personnes étrangères. Un système similaire dédié à la gestion des cas dans le domaine de l’asile et des réfugiés a été développé courant 2022. Enfin, dès cette année, tous les services de sauvetage du canton de Berne consigneront leurs interventions dans un système de protocole électronique. Les urgentistes pourront y saisir les données des personnes prises en charge. En outre, le système enregistrera les données vitales du patient ou de la patiente et les transmettra au service des urgences avant même l’arrivée à destination. Le système de gestion en ligne des autorisations d’exercer sera également mis en place en 2023. /comm-oza