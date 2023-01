Le Conseil-exécutif n’est pas intéressé par le projet pilote sur le cannabis

Le Conseil-exécutif ne veut pas donner suite au projet pilote SCRIPT de l’Université de Berne sur le cannabis. Une position qui ne va donc pas dans le même sens que le Conseil municipal de Bienne qui a donné un avis positif mercredi. Le projet a pour objectif d'évaluer les effets d'une vente de cannabis régulée dans les pharmacies de Berne et de Bienne. Les autorités cantonales estiment qu’il existe déjà suffisamment d’études et d’éléments pour décider si la consommation de cannabis à des fins non médicales doit être légalisée ou non en Suisse peut-on lire dans un communiqué ce jeudi. Dans sa réponse à l’audition de la Confédération, le Conseil-exécutif précise que les conséquences négatives de la consommation de cannabis sont bien connues depuis de nombreuses années. Cet essai pilote enverrait des signaux nuisibles à la population et plus particulièrement aux jeunes. Il ajoute que la consommation de cannabis engendre une hausse de la demande de soins psychiatriques, un secteur déjà confronté à d’immenses défis. Cela aurait donc pour effet d’accroître encore la pression qui pèse sur le système de santé. Pour ces raisons, le Conseil-exécutif est résolument opposé à la remise de cannabis à des fins non médicales, même dans le cadre d’essais pilotes. /comm-sbo