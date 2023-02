Un nombre record de candidats du PEV pour les élections fédérales

Jamais le Parti évangélique bernois n’avait présenté autant de candidatures ni de listes en 104 ans d’histoire. Le PEV lance 96 personnes, réparties dans quatre listes (Liste de base, Avenir, Expérience et PME) dans la course au Conseil national cet automne. C’est du moins son souhait car, à l’heure actuelle, le parti doit encore trouver dix noms pour atteindre ce chiffre. Une tâche qui sera laissée à la direction du parti.

Pour l’heure, 40 femmes et 46 hommes se présentent sous les couleurs évangéliques. Quatre de ces candidats viennent du Jura bernois, il s’agit de Tom Gerber (Reconvilier), Patrick Gsteiger (Moutier), Jean-Daniel Roux (Courtelary) et Igor Spychiger (Prêles). Deux Biennois, Yannick Gloor et Mickaël Maeder, viennent compléter la délégation des « régionaux » pour ce scrutin. S’il reconnait qu’il aimerait encore que davantage de jeunes s’engagent, le député au Grand Conseil Tom Gerber se réjouit de voir un tel nombre de personnes se présenter. Un signe qui témoigne de la qualité des prétendants évangéliques, selon lui :