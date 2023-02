Le CFP Bienne se dirige vers une amélioration de son fonctionnement

Le Centre de formation professionnelle de Bienne (CFP Bienne) peut s’améliorer. Après un contrôle extraordinaire effectué par le Contrôle des finances le CFP de Bienne remplit les exigences légales en matière d’organisation, a annoncé le Canton de Berne ce jeudi. Mandatée par la Direction de l’instruction publique et de la culture l’évaluation portait essentiellement sur les compétences des organes de directions ainsi que sur les processus d’engagement et de résiliation des cadres. Seul bémol, l’organisation interne de l’école pourrait être rationalisée en limitant le nombre de départements intervenant dans les processus opérationnels pour lui permettre de mieux fonctionner, estime le Contrôle des finances. Notamment dans le processus d’engagement des directrices et directeurs. Il faudrait réduire le nombre d’organes intervenant dans ce processus afin de renforcer l’implication de l’autorité d’engagement, estime le Contrôle des finances.





Plusieurs dispositions ont déjà été engagées

L’école a déjà entrepris des mesures depuis novembre 2022 permettant de clarifier les compétences, les responsabilités ainsi que les tâches des inspecteurs et des recruteurs. Aussi le recrutement de la nouvelle directrice ou du nouveau directeur se fera avec l’appui d’un cabinet externe, explique le CFP Bienne ce jeudi. La rémunération des enseignants ne sera par ailleurs plus fixée par les écoles, elle a été standardisée depuis le 1er janvier au sein de la Direction de l’instruction publique et de la culture. /comm-cro