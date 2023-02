Bienne : Beat Feurer reprend la Direction des finances

Rocade au Conseil municipal de Bienne. Avec l’arrivée de Natasha Pittet, qui remplace Silvia Steidle, l’exécutif biennois s’est retrouvé ce lundi pour répartir les directions. Un changement aura lieu. La nouvelle venue ne reprendra pas les finances de sa prédécesseure. Elle s’occupera de l’action sociale et de la sécurité, jusqu’ici aux mains de Beat Feurer. L’UDC change de département et devient trésorier de la ville de Bienne. Cette nouvelle organisation sera soumise à l’approbation du Conseil de ville ce mercredi 22 février et pourra entrer en vigueur au cours du mois de mars, avant l’entrée en fonction de Natasha Pittet au 1er avril. /comm-lyg