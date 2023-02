Bienne : Beat Feurer dirigera bien les finances de la Ville

Les finances biennoises seront entre les mains de l’UDC. Le conseiller municipal agrarien Beat Feurer a été confirmé à ce poste, mercredi, lors de la séance du Conseil de ville. Pour rappel, lundi, les autorités biennoises avaient annoncé la nouvelle répartition des dicastères après la nomination de la libérale-radicale Natasha Pittet en remplacement de sa collègue démissionnaire Silvia Steidle. Si cette dernière était en charge des finances, le Conseil municipal a décidé de procéder à une rocade et de confier ce portefeuille à Beat Feurer, laissant à la nouvelle venue la charge de l’Action sociale et de la sécurité.

Ce changement était toutefois suspendu au bon vouloir du législatif et les socialistes alémaniques n’avaient, dans un premier temps, pas l’intention de laisser ce dicastère entre les mains de l’UDC. Finalement, voyant qu’ils partaient seuls dans ce combat, ils ont finalement décidé de ne plus faire obstacle. Chef du groupe PS/JS, Levin Koller explique n’être « pas forcément heureux de ce choix » et estime que la gauche aurait dû reprendre ce département. Un point de vue d’ailleurs partagé par le PRR Maurice Paronitti qui a même appelé la majorité à « prendre ses responsabilités ». Mais pour lui, le choix de placer Beat Feurer aux finances était, au final, « logique ». Il avoue par ailleurs ne pas comprendre les critiques générées par ce choix. Principal intéressé, Beat Feurer estime, lui, qu’au lieu de critiquer, il faut proposer des solutions. Mais que des solutions, il n’y en n’a pas :