Le monde en cause : un cadre européen pour les livreurs et chauffeurs

Sur le papier, c'est un travail accessible et la liberté de choisir ses horaires. Dans la réalité, les livreurs à vélo et chauffeurs Uber sont souvent à la merci d'algorithmes peu transparents qui baissent leurs tarifs, les obligeant à des cadences infernales. La profession commence à s'organiser et c'est au niveau européen que des règles sont en train d'être fixées. Notre correspondante à Strasbourg, Stéphanie Wenger, s’est rendue au Parlement européen pour faire le point sur cette question. Le législatif de l’UE a adopté un texte en ce sens le mois dernier.