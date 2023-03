Un nouveau service dédié à la révision de l’aide sociale bernoise

Les premiers contrôles de dossiers d’aide sociale seront effectués au cours des prochaines semaines et le nouveau service cantonal Révision de l’aide sociale (REV) soutiendra les autorités sociales dans cette tâche. L’objectif du service REV est clair : que chaque franc dépensé par le contribuable pour l’aide sociale soit utilisé de la manière la plus efficace possible, sans pour autant que les bénéficiaires de l’aide sociale n’aient moins de prestations. Il va démarrer ses activités prochainement indique dans un communiqué jeudi matin la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (DSSI). Le service REV procédera à des contrôles systématiques de dossiers de l’aide sociale et évaluera les pratiques des services sociaux. Il proposera aussi son appui pour apporter des améliorations. À moyen terme, il a pour ambition d’analyser et d’optimiser l’efficience et la qualité sur la base d’une évaluation comparative des chiffres-clés à l’échelle cantonale et d’indices de référence. Il fournira également des prestations de contrôle et de conseil. Le service REV bénéficiera du soutien d’un groupe de suivi composé de représentants du canton, des communes et du secteur privé.

A noter que le service Révision de l’aide sociale est rattaché à l’Office de l’intégration et de l’action sociale de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration. Pour rappel, il a été mis en place par la DSSI à la suite de l’acceptation du postulat « Aide sociale : harmoniser la mise en œuvre dans le canton » par le Grand Conseil. /comm-sbo