La réclame devrait se faire en deux langues à Bienne

La publicité devra se traduire en deux langues à Bienne. La ville actualise son règlement sur la réclame, qui date de 2002. Le Conseil municipal informe ce jeudi que « cette nouvelle version offre de la marge de manœuvre aux acteurs économiques, tout en veillant à préserver le paysage urbain, la qualité de vie et la sécurité dans l’espace public ».

La révision totale du règlement sur la réclame sera débattue au Conseil de ville le 26 avril prochain, puis la population biennoise votera à ce sujet le 18 juin.

Dans le texte, les dispositions doivent permettre « la pose de réclames pour autant que cela n’affecte pas le paysage, l’image de la ville, la qualité de vie et la sécurité », indique la ville.

Et puis, « les réclames présentes sur le territoire communal devront être conçues fondamentalement dans les deux langues officielles. Il faut toutefois souligner que le règlement ne concerne que les réclames et les supports d’affichage soumis à l’octroi d’un permis de construire. Les affiches temporaires pour des manifestations, élections et votations, par exemple, n’entrent pas dans le champ d’application de ce texte », précise encore le communiqué. /comm-lbe-ty