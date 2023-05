Des comptes 2022 « catastrophiques » pour St-Imier

« La situation est grave ». C’est avec ces termes forts que le maire de St-Imier Corentin Jeanneret a ouvert la conférence de presse de présentation des comptes 2022 jeudi matin. Des résultats jugés catastrophiques puisqu’un déficit effectif de 5,4 millions de francs est enregistré. Différents prélèvements, sur les réserves et dans le fond spécial pour les impôts sur les personnes morales, permettent de réduire ce déficit à 1,6 million de francs. Mais c’est une situation assez exceptionnelle pour réunir le conseil municipal au grand complet devant les médias. La raison principale de ce mauvais résultat est que les impôts sur les bénéfices des personnes morales n’ont rapporté que 489'000 francs, alors que 5,4 millions étaient prévus au budget. Corentin Jeanneret explique que cette très grosse variation n’était pas anticipable et donc qu’il était impossible de l’inscrire au budget. « En 2022, on a eu une double conséquence négative, explique le maire de St-Imier. On a dû restituer une partie des impôts qui ont été perçus en trop sur l’année 2021 et les acomptes de 2022 ont été revus à la baisse. ».