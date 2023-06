St-Imier veut assumer son rôle de future plus grande commune de la région

St-Imier doit devenir le moteur de la région. La ville veut se donner les moyens d'assumer son rôle de future plus grande commune du Jura bernois. Pour y arriver, les autorités ont présenté mercredi le programme de législature 2023-2026. Ce plan se décline en cinq projets principaux : assainissement des finances, durabilité, attractivité et collaboration au sein du Grand Chasseral, redéfinition du secteur de la Clef et réaménagement du Plateau-de-la-Gare. L'objectif est de promouvoir la qualité de vie imérienne, d'attirer du monde et de redorer l'image de la cité. En d’autres termes : St-Imier a enclenché le mode séduction pour attirer de nouveaux habitants et de nouvelles entreprises, mais aussi pour réussir à se placer comme force motrice de développement de toute la région. Car si la ville va, effectivement, devenir la plus grande commune du Jura bernois après le départ de Moutier, cela ne signifie pas qu’elle devra agir seule de son côté. Au contraire, explique le maire Corentin Jeanneret : St-Imier devra soutenir les projets fédérateurs et chercher à collaborer avec ses voisines. Et ce, tout en réussissant la prouesse d’assainir ses finances :