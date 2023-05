La municipalité de Bienne adapte ses bas salaires

En début d’année, au vu du contexte inflationniste, le législatif de Bienne a adopté un postulat visant à augmenter les salaires les plus bas au sein de l’administration. A partir du mois de juin, plus aucun employé de la Municipalité touchera moins de 4’000 francs pour un emploi à plein temps. Le nombre de bénéficiaires de cette mesure est d’environ 80 employés. Majoritairement, les personnes visées travaillent dans le secteur du nettoyage, soit à temps partiel ou à l’heure. Elles recevaient jusqu’ici des salaires estimés entre 3'700.- et 3'950.-, pour un taux à 100%.