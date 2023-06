Pas de frein à l’endettement à Bienne pour l’instant

Le frein à l’endettement ne devrait pas apparaître dans le nouveau règlement de la Ville de Bienne. La suite de la première lecture du texte modifié s’est faite jeudi soir devant le Parlement. Pour rappel : le texte date de plus de 20 ans et doit alors être révisé. Le sujet prédominant de cette lecture au Conseil de ville était le frein à l’endettement, qui existe au niveau cantonal, mais qui n’est pas inscrit dans le règlement biennois. Ce type de gestion financière est largement encouragée par l’UDC, qui la trouve essentielle pour amortir l'endettement de la Ville. « La population ne veut pas de nouvelles dettes. Et nous avons urgemment besoin d’un frein à l’endettement pour les réduire. Il a fait ses preuves pour le canton de Berne, dont la dette se monte à 7,9 milliards de francs. Grâce à ses deux freins à l’endettement, celle-ci a été réduite d’un quart », relève la députée et conseillère de ville agrarienne Sandra Schneider. Un exemple sur lequel on ne peut pas se baser, lui a rétorqué le maire Erich Fehr. « La dette a également pu être réduite grâce aux paiements spéciaux provenant de la Banque nationale », relève le socialiste.

Cette proposition ne plaisait pas aux Vert'libéraux et au PLR. Ils ont ainsi défendu une variante moins stricte qui inscrirait dans le règlement que la Ville vise un budget équilibré et qu'un endettement excessif doit être évité.

Le Parti socialiste, lui, s’est opposé à l’introduction d’un frein à l’endettement. Selon les arguments du PS, cette loi empêcherait les investissements et les affaires financièrement avantageuses.

Le Conseil de ville a finalement suivi la majorité de gauche et a laissé de côté non seulement le frein à l'endettement, mais aussi la variante atténuée du PLR et des Verts libéraux.

Côté droite, les partis restent sur la réserve à la suite de cette première lecture de l’article 84 du nouveau règlement. « En gros, on reste au statut actuel et de ce côté-là, le résultat de toute cette opération est moyennement satisfaisant », regrette Daniel Sutter, conseiller de ville du PRR au micro de Telebielingue. « Cela veut dire que pour la deuxième lecture (NDLR : cet automne), il nous attend encore beaucoup de travail et pas mal de discussion », conclu le libéral-radical romand.