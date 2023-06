Une enveloppe inchangée pour la culture biennoise

La ville de Bienne choisit de maintenir son soutien à la culture. Le Conseil municipal a conclu de nouveaux contrats de prestations avec trente institutions culturelles biennoises, comme la Société des beaux-arts, le théâtre Nebia ou encore le Festival du film français d'Helvétie, pour la période 2024-2027. L’enveloppe globale atteint plus de neuf millions de francs. La ville de Bienne, le Syndicat de communes pour la culture Bienne-Seeland-Jura bernois et le canton de Berne ont donc décidé de mettre la priorité sur la stabilité. De quoi assurer une offre culturelle de qualité à long terme, selon la conseillère municipale en charge de la culture, Glenda Gonzalez Bassi. « Nous avons eu deux années Covid dans la dernière période contractuelle. Il était important d’en tenir compte. Il s’agit aussi de garantir l’offre qui est plébiscitée dans notre ville et qui est d’une très grande qualité », a souligné la responsable.