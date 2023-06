Le monde en cause : la transition démographique sous l’angle du Niger

Elle a quitté la Suisse pour exercer son métier au Niger le temps d’une semaine. Journaliste à RJB, Natacha Mengoli a participé ce mois de juin à un échange dans le cadre du programme « En quête d’ailleurs ». Ce projet a été initié il y a 15 ans, notamment par la RTS et l’école de journalisme à Lausanne. Natacha Mengoli a reçu un journaliste nigérien dans le Jura bernois avant d’elle-même partir pour ce pays africain. Sur place, elle s’est penchée sur la forte natalité et le rôle des jeunes filles dans la transition démographique. Lors de son voyage, Natacha Mengoli a été marquée par la précarité qui prévaut dans la capitale Niamey. « Je ne m’attendais pas forcément à voir des gens vivre dans des huttes de paille dans la plus grande ville du pays », souligne la journaliste.

Natacha Mengoli a pu réaliser plusieurs interviews avec différents acteurs locaux qui se battent pour la scolarisation des jeunes filles. « Il y a vraiment une volonté dans tout le pays de faire bouger les choses. Nous n’avons pas rencontré de réticences. J’ai toujours été bien accueillie sur le terrain », explique-t-elle.