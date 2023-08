Les Vert’libéraux déposent neuf listes pour les élections fédérales

« Francophones et francophiles »

Parmi les neuf listes proposées, on retrouve les habituelles listes « principale », « jeunes » et « PME » ainsi que six autres regroupant divers intérêts comme l’« énergie », les « animaux et la nature » ou encore une liste « queer et alliés ». Le parti dédie également une liste aux « francophones et francophiles ». On y trouve douze candidats. Un seul du Jura bernois, deux de Bienne. Les autres habitant dans la partie alémanique du canton, à Berne, Berthoud ou encore Liebefeld. « Certaines personnes pensent que les Vert’libéraux laissent la population francophone de côté, nous souhaitons montrer avec cette liste que l’on soutient les francophones », explique Selena Metthez, habitante de Bévilard figurant sur la liste principale.