17 candidats bernois au Conseil des Etats

C'est un record : ils sont 17 Bernois en lice à se disputer les deux sièges bernois au Conseil des Etats le 22 octobre prochain. Le délai de dépôt des listes pour les élections fédérales d’octobre a pris fin ce lundi à 12h. En 2019, l’élection au Conseil des Etats avait rassemblé 15 candidatures dans le canton de Berne. Cette année, les listes comptent un peu moins de femmes avec quatre candidates et treize candidats. Les candidatures avaient rassemblé six femmes et neuf hommes en 2019.

Élu en 2019, l’UDC Werner Salzmann se propose pour un deuxième mandat, contrairement au Biennois Hans Stöckli. L’ancien conseiller d’Etat vert Bernhard Pulver est également candidat. Comme annoncé en octobre dernier, la maire de Nidau Sandra Hess est, elle, candidate pour le PLR. La conseillère nationale Flavia Wasserfallen est dans la course pour le PS.



Au Conseil national, 776 Bernois sont en lice en vue des élections fédérales. /gtr