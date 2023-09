Élections fédérales sur RJB : nos débats

Mardi 26.09 : Débat sur l'environnement, l'agriculture et l'énergie avec Christine Bühler (Le Centre) et Sandra Gurtner-Oesch (Vert'libéraux).

Mercredi 27.09 : Débat sur l'économie, les coûts de la vie et de la santé et l'inflation avec Madeleine Deckert (PLR) et Cyprien Louis (Les Verts).