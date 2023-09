Fédérales : notre débat sur l’économie

Coûts de la vie, de la santé et inflation sont au cœur du débat sur RJB. La rédaction vous propose, jusqu’à vendredi, une série de discussions en compagnie de candidats de la région au Conseil national pour ces élections fédérales du 22 octobre. Ce mercredi, Cyprien Louis (Les Verts) et Madeleine Deckert (PLR) ont échangé leurs visions de l’économie dans La Matinale.



Face à la hausse des primes maladies, annoncée mardi, Cyprien Louis a dénoncé les projets enterrés sous la Coupole : « On a beaucoup de tentatives de petites réformes qui ont été proposées et qui ont été balayées par une certaine majorité ». Le président des Verts bernois propose notamment d’agir sur le prix des médicaments, les réserves des caisses maladies et propose des aides supplémentaires de l’Etat pour faire baisser la facture.

« On peut diminuer les coûts sans diminuer la qualité », a argumenté Madeleine Deckert. « Il ne faut pas chercher de l’argent ailleurs, mais diminuer les coûts. Avec la technologie, on peut y arriver dans le futur ».

Pour faire face à l’inflation, la maire d’Evilard propose une meilleure collaboration entre employeurs et employés et souligne que « les entreprises sont aussi affectées directement par le franc fort. Pour Cyprien Louis, il faut une meilleure redistribution des richesses.





Le débat complet entre Cyprien Louis et Madeleine Deckert :