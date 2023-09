Le budget 2024 de Bienne compte sur les réserves pour s’équilibrer

Piocher pour équilibrer. Voilà ce que prévoit notamment le budget 2024 de la Ville de Bienne, présenté ce vendredi par le Conseil municipal. Afin d’équilibrer le compte général, financé par les impôts, le budget prévoit de prélever 25,98 millions de francs dans les réserves. Et ce, malgré une politique d’investissement prudente et les différentes mesures du projet « Subsistance 2030 ». L’objectif étant de « maintenir l’attrait de Bienne comme lieu de résidence et pôle économique, tout en ouvrant la voie à la poursuite des travaux destinés à alléger durablement les finances municipales », justifient les autorités.

La Ville de Bienne propose un budget de transition malgré ce déficit structurel et prévoit de continuer l’assainissement de ses finances. Cette perte, présente depuis plusieurs années, est notamment due au besoin d’investissement à rattraper, à l’augmentation constante des dépenses et de la baisse de 25 à 18% de la part des personnes morales au total des revenus fiscaux de la Ville au cours de ces dix dernières années.

Développement suit. /comm-jad