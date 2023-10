Fédérales : « Allez voter ! »

Le manque de participation est pointé du doigt. Mais est-il vraiment le seul problème, la seule cause à cette sous-représentation des francophones bernois au Conseil national ? Jean-Luc Niederhauser répond par la négative. Les candidats francophones, minoritaires, ne sont pas ou peu connus dans la partie alémanique du canton. « On doit en faire davantage que les autres. C'est un challenge, mais on peut y arriver si on travaille bien », relève-t-il. Idéalement, il aurait aussi été positif de cumuler les candidats francophones sur les listes. « Ce n’est toutefois pas toujours simple et justifiable vis-à-vis d’autres candidats. »

Toujours selon Jean-Luc Niederhauser, une bonne participation serait dans tous les cas un levier précieux pour revendiquer, pourquoi pas, un ou deux sièges réservés aux francophones au Conseil national. En attendant, le message de tous les acteurs régionaux est clair. Il tient en deux mots : allez voter ! /oza