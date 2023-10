Le monde en cause : la France angoisse face aux punaises de lit

Elles sont toutes petites, mais provoquent depuis quelques jours une véritable psychose en France et plus particulièrement à Paris. Les punaises de lit font la une de nombreux médias, y compris à l’étranger, et la problématique est même arrivée jusque devant l’Assemblée nationale cette semaine. Une rencontre interministérielle se tiendra, par ailleurs, ce vendredi. Les signalements de personnes ayant observé de tels insectes se sont multipliés, notamment dans les transports publics. Mais y a-t-il réellement une recrudescence des punaises de lit dans l’Hexagone ? Si les spécialistes reconnaissent une tendance à la hausse sur le long terme, rien n’indique une brusque invasion. Les explications d’Alexandre Rossé :