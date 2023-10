Élections fédérales : tout savoir en direct avec RJB

Les francophones du canton de Berne seront-ils représentés sous la Coupole fédérale ? Les citoyens bernois élisent leurs représentants au Conseil des Etats et au Conseil national ce dimanche 22 octobre. En jeu : le siège de l’UDC Manfred Bühler au Conseil national, seul représentant francophone de la région sous la Coupole.

La rédaction de RJB se mobilise pour vous faire vivre en direct et au plus près cette journée électorale dimanche dès 15h dans une émission spéciale depuis le Rathaus à Berne, notamment. Au menu : résultats en direct, réactions des partis et analyses, ainsi qu’un Journal de 18h dédié à ces élections.

Les résultats au niveau régional et national, ainsi que des images et vidéos de cette journée d’élection seront également à suivre en direct sur notre site dès la fermeture des bureaux de vote à 12 heures.

Retrouvez dans notre dossier spécial tous les contenus de la rédaction en vue des élections fédérales. /gtr