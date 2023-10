Manfred Bühler conserve son siège au National

Le Jura bernois reste représenté au Conseil national. L’UDC sortant Manfred Bühler a été élu à la Chambre du peuple ce dimanche. Le maire de Cortébert totalise 105'240 voix et arrive au cinquième rang du classement. L’arrondissement du Jura bernois a donné 9'958 voix au président de l’UDC bernoise, loin devant son colistier Markus Gerber.

En 2019, Manfred Bühler n'avait pas été réélu. Il était entré en fonction adébut d'année à la suite de l'accession de son collègue de parti Albert Rösti au Conseil Fédéral.

« J’ai déjà vécu beaucoup de succès et de défaites dans ce Rathaus. Que ce soit un succès ce soir est extrêmement réjouissant », réagit Manfred Bühler. L’élu de Cortébert souligne encore sa joie de voir le Jura bernois et les francophones représentés à Berne pour les quatre prochaines années. La participation a atteint 38,4% dans l'arrondissement du Jura bernois. Une mobilisation qui montre que « c'est possible d'être conseiller national en tant que candidat du Jura bernois et de la Bienne francophone sans faire partie de l'UDC », indique le co-président des Verts bernois Cyprien Louis qui se dit satisfait de son score personnel (27'766 suffrages dans tout le canton).