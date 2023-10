Les Bernois Grossen, Hess et Jost renoncent à un 2e tour au Conseil des Etats

Dans le canton de Berne, les rangs s'éclaircissent pour un éventuel deuxième tour de l'élection au Conseil des Etats : Jürg Grossen (PVL), Lorenz Hess (Centre) et Marc Jost (PEV) ont retiré lundi leurs candidatures.

D'entente avec ses deux collègues, Jürg Grossen a décidé de ne pas participer au second tour, a-t-il annoncé sur la messagerie X (anciennement Twitter).

Les trois politiciens se sont classés 5e, 6e et 7e dimanche. Jürg Grossen a obtenu 72'860 voix, Lorenz Hess 41'237 et Marc Jost 28'377. Flavia Wasserfallen (PS) est arrivée en tête avec 158'843 voix.

La question se pose de savoir s'il y aura un deuxième tour dans le canton de Berne ou si Sandra Hess (PLR) et Bernhard Pulver (Vert-e-s), arrivés en 3e et 4e position, renonceront également. Ce retrait signifierait que le duo de tête composé de Flavia Wasserfallen et Werner Salzmann est considéré comme élu. /ATS-gtr