Un projet immobilier pour dynamiser Tramelan

Ce lundi, le Conseil général de Tramelan devra se prononcer sur une motion du socialiste Thierry Gagnebin. Ce dernier demande la création d'une commission spéciale chargée de plancher sur des mesures censées rendre le village plus dynamique. Aux yeux de la Municipalité, cette demande est sans objet dans la mesure où plusieurs commissions existantes remplissent cette mission. De plus, de nombreuses actions sont entreprises pour redynamiser Tramelan, tant au niveau de la promotion économique, du commerce local, des infrastructures, que du marketing et de la politique culturelle. /gwe