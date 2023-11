Le Conseil général de Tramelan valide son budget 2024

Budget 2024 validé

Le budget 2024, bien que déficitaire de plus d'un million de francs, a été accepté par 27 voix pour, zero contre et quatre abstentions. La quotité d’impôts et la taxe immobilière restent toutes deux inchangées, respectivement à 1.94 et à 1,30 pour mille de la valeur officielle. Le maire Hervé Gullotti a rappelé que malgré les chiffres rouges, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Les finances de la commune sont saines et si la situation est certes exceptionnelle, elle peut s'expliquer par différents facteurs. D’une part, du personnel supplémentaire, comme un informaticien, un adjoint au responsable des fincnances ou encore un assistant RH, sera engagé à l’administration communal l’an prochain. D’autre part, la commune devra également composer avec une baisse de près de 300'000 francs des recettes fiscales sur les personnes physiques. La commune de Tramelan comptera notamment sur la péréquation financière pour compenser ses pertes. « Il y a toute une palette de réflections qu'on peut aussi mener concernant par exemple nos bâtiments publics, notre manière de gérer les subventions communales, ou les recettes qu'on a par rapport aux infrastructures sportives », précise encore Hervé Gullotti.





Deux crédits pour un million acceptés

Au chapitre des gros sous, l'approbation de deux crédits d'engagement était également à l'ordre du jour de ce dernier Conseil général de l'année. L'un, de 291'000 francs, pour la construction de nouveaux garages pour les services industriels à la rue de la Promenade 3, a été validé par 28 voix pour et cinq abstentions. L'autre, de 683'000 francs, concerne la réfection de la desserte agricole du secteur « Les Bavoux ». Il a également été accepté par 24 voix pour, une voix contre et sept abstentions. Les travaux prévoient notamment un nouveau revêtement et l’assainissement des murs de soutènement jugés préoccupants par les experts. Les travaux débuteront en 2025.





Agenda 2040

Le législatif tramelot a également adopté de nouvelles lignes directrices en matière de développement durable sous l'appellation « Agenda 2040 ». La démarche, encadrée par le bureau Natura et soutenue financièrement par le canton de Berne à hauteur de 50% des coûts, se veut être une sorte de colone vertébrale de la politique communale pour les législatures actuelles et suivantes. Un catalogue d'idées regoupées autour de différentes thématiques comme le vivre ensemble et la convivialité, la mobilité douce, la biodivertisét et la valorisation du paysage ou encore la préservation de la ressource en eau, sera disponible sur le site de la commune.





Nouveau bureau



Enfin le Conseil général a également renouvelé son Bureau pour l'année prochaine. L’actuel président Pascal Mercier (PS) cède sa place à Sébastien Wyss (PLR). Saralina Thiévent (Groupe Débat) et Jean-Charles Juillard (UDC) occuperont les postes de 1re vice-présidente et 2e vice-président. Gabriel Yoder (PS) et Myriam Tellenbach (PLR) sont nommés respectivement secrétaire et secrétaire adjoint. Quant à Thierry Gagnebin (PS) et Pascal Mercier (PS), ils ont tout deux été élus comme scrutateurs. /rme