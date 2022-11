Conseil général de Tramelan : budget validé et préavis favorable accordé

Christophe Gagnebin espère également qu’avec cette nouvelle répartition de la charge de travail des conseillers municipaux, ce rôle sera plus attractif pour les personnes qui souhaitent s’engager et concilier ce poste avec une activité professionnelle à plein temps.

Préavis favorable pour la réfection des réseaux communaux

La route principale, à savoir la Grand-Rue depuis le numéro 30 jusqu’au 146, sera totalement renouvelée par l’Office cantonal des Ponts et Chaussées (OPC). Le Conseil municipal va donc profiter de ces travaux pour rénover le réseau d’eau potable et celui des eaux usées. Comme ceux de la route cantonale, ces ouvrages se dérouleront en deux phases sur deux ans (2023 et 2024). L’exécutif compte également intégrer à ces travaux l’installation des conduites de chauffage à distance. Mais pour ce faire, il est nécessaire de faire voter un crédit d’engagement à la population tramelote. Il s’élèvera à 2'221'000 francs. Le Conseil général a soulevé plusieurs interrogations, notamment sur le montant des investissements, mais aussi sur la possible disparition de passages piétons. Sur ce dernier point, Mathieu Chaignat, conseiller municipal en charge des services techniques, a rappelé que toutes les remarques qui touchent à la réfection de la route cantonales seront mises sur papier et envoyées à l’OPC, car la commune n’a aucun pouvoir décisionnel sur ce point. Finalement, le législatif a délivré au corps électoral un préavis favorable. La population aura le dernier mot.

Une révision de règlement renvoyée et les zones 30 relancées

Les élus du législatif tramelot ont décidé de renvoyer un des points à l’ordre du jour : la révision partielle du règlement concernant le personnel communal. Le socialiste Cristian Hasler a déposé une motion d’ordre, acceptée par ses collègues du législatif, pour demander au Conseil municipal de créer une commission non-permanente pour revoir cette révision, ainsi que le report de ce point à la prochaine séance après nouvelle analyse de l’exécutif.

Finalement, le dossier des zones 30 a été remis sur la table par le biais d’une motion d’élus représentants tous les groupes du législatif, sauf celui de l’UDC. Le Conseil municipal a proposé d’approuver la motion et de confier sa mise en œuvre à la commission d’urbanisme. Le groupe UDC s’est opposé à cette motion, en rappelant que l’instauration de zones 30 km/h représente des coûts élevés et que c’est de la responsabilité des automobilistes d’adapter leur vitesse aux conditions de circulation. Le législatif, excepté le groupe UDC, a finalement accepté de relancer le projet de zones 30. /lyg