Les travaux du Campus Bienne peuvent commencer

La construction du Campus Bienne de la Haute école spécialisée bernoise peut aller de l'avant. Le Grand Conseil bernois a soutenu le projet à l'unanimité jeudi matin en acceptant de débloquer un crédit de plus de 233 millions de francs. Les députés ont souligné l'importance de ce projet phare pour Bienne, la région et l'entier du canton. Ils estiment que le lieu choisi, au sud de la gare, est idéal et que le bâtiment s'intègre parfaitement dans la ville.

Les travaux devraient commencer au printemps 2019 et les premiers étudiants devraient investir les lieux en septembre 2022. Le Campus Bienne abritera les départements Technique et informatique, ainsi qu'Architecture, bois et génie civil. Les députés ont longuement débattu de l'importance d'avoir une construction durable. Ils ont finalement décidé de favoriser les plus courts trajets lors des travaux et d'utiliser si possible du bois mis à disposition par le canton.

Le Campus Bienne fait partie du projet de concentration de la Haute école spécialisée bernoise. Le Grand Conseil a aussi apporté son soutien jeudi au Campus Berne qui sera situé sur le site de Weyermannshaus. /mvr