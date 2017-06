Le peuple devrait voter sur la participation de Berne aux JO

Si la candidature de Sion aux Jeux olympiques d'hiver 2026 aboutit, de nombreuses manifestations se tiendront dans le canton de Berne (Bienne, Berne, Thoune, Kandersteg). C'est pourquoi le Grand Conseil veut que tous les organes compétents soient consultés. Il a accepté mardi un postulat demandant au gouvernement de soumettre au parlement et au peuple la question de la participation du canton à un tel événement.

Les députés craignent surtout que les JO n'engendrent d'importants coûts alors que les finances ne sont pas au beau fixe et que les manifestations ne provoquent des dommages à l'environnement. Le Conseil-exécutif va étudier la demande du parlement et y répondre lorsqu'il aura des chiffre plus précis sur les frais liés à une éventuelle participation. /mvr