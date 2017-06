Priorité au bien-être des élèves

Le Conseil d’école du CEFF et la direction du Centre de formation professionnelle Berne francophone ont pris acte de la décision des Prévôtois. Leur choix de rejoindre le canton du Jura aura des conséquences sur l’organisation de la structure scolaire. Des changements sont prévus mais aucun calendrier n’a encore été mis sur pied.

Le « oui » des habitants de Moutier aura des conséquences sur l’avenir du CEFF. Comme déjà évoqué pendant la compagne, la structure du Centre de formation professionnelle Berne francophone sera modifiée, en particulier pour le site Artisanat présent à Moutier. « Pendant ces trois ans et demi, nous créerons une feuille de route pour une nouvelle organisation. Aujourd’hui, il est difficile de dire à quel moment il y aura des changements », explique François Roquier, président du Conseil d’école du CEFF.

L’objectif sera le bien-être des élèves. L’attractivité de l’école et du CEFF en général est aussi un but. « Notre mission consistera toujours à offrir à chacune et chacun la possibilité de se former dans les meilleures conditions possibles », continue François Roquier.

Jusqu’au départ de Moutier dans son nouvel environnement le 1er janvier 2021, des discussions seront menées. D’une part au niveau politique entre les deux cantons de Berne et du Jura. D’autre part avec les offices du travail régionaux. /jeb