Des préapprentissages pour l’intégration

Le canton de Berne mise sur les préapprentissages pour l’intégration. Il lancera dès l’été prochain des formations pour les réfugiés reconnus et les personnes admises à titre provisoire. Le projet validé par le Secrétariat d’Etat aux migrations propose une préparation ciblée d’un an à une formation professionnelle initiale ou à une activité professionnelle. Il s’adresse aux personnes âgées de 18 à 35 ans.

Sept domaines d'activité

Les candidats doivent disposer d’un niveau de français ou d’allemand A2 et être au bénéfice d’une formation ou d’une expérience professionnelle, si possible dans le domaine choisi. Sept seront proposés : construction, commerce de détail, économie domestique, logistique et santé, horticulture, restauration, agriculture et technologie des médias. Ils seront formés selon le principe dual, en école professionnelle et en entreprise.

Offre sur demande pour les francophones

Les premières inscriptions sont attendues à partir de janvier et l’offre n’est valable que sur demande pour les francophones. Les personnes qui auront suivi cette formation disposeront ensuite du profil requis pour occuper des places d’apprentissages et verront leur risque de dépendre de l’aide social réduit. /comm+ast