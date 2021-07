Formation : des solutions pour les futurs anciens écoliers

Les choix des élèves en fin de scolarité obligatoire sont stables par rapport aux années précédentes dans le canton de Berne. Un peu plus de la moitié (51%) commencera un apprentissage après les vacances d’été et plus de 97% ont une solution pour la rentrée.

Apprentissages en hausse

Dans la partie francophone, les pourcentages annuels varient plus fortement, en raison d’un effectif d’élèves plus faible. La part de jeunes qui ont choisi le gymnase est stable par rapport aux années précédentes, tandis que le pourcentage de ceux qui se tournent vers une école de maturité spécialisée augmente légèrement depuis 2018.

Entreprises motivées

Dans la partie germanophone, les taux d’entrée en formation professionnelle initiale sont stables. Pour les écoles de maturité spécialisée, le pourcentage est le même qu’en 2020, mais il augmente légèrement depuis plusieurs années. Les autres élèves libérables (18%) ont adopté une solution transitoire cantonale ou privée.

Au-delà, la motivation des entreprises pour la formation ne faiblit pas. Les jeunes ont pu découvrir des métiers grâce à des stages préprofessionnels en ligne et à des salons des métiers virtuels. Des bourses de l’emploi en ligne les ont mis en contact avec des firmes formatrices, a précisé la Direction de l'instruction publique.

Prêts pour les défis à venir



Le chef de la section francophone à l'Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle se réjouit de ces chiffres qui sont « beaucoup plus positifs que ce que l’on craignait ». Florent Cosandey salue le très fort investissement des écoles et aussi des employeurs, ces derniers ayant bataillé pour proposer des places d'apprentissage malgré la pandémie et des difficultés financières. Le secteur de la formation a montré selon lui une exceptionnelle capacité de résilience. Les défis à venir restent toutefois importants puisque le nombre d'élèves en fin de scolarité obligatoire va augmenter ces prochaines années. « Les différents acteurs doivent poursuivre leurs efforts, même s’il faudra d’abord un peu se reposer », tempère Florent Cosandey, qui évoque 18 derniers mois particulièrement éprouvants. Le responsable se dit toutefois convaincu de la force du système de formation dans le canton de Berne. /ats-gtr-oza