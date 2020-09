Deuxième chance pour une première formation

Plus de 400’000 personnes âgées entre 25 et 54 ans n’ont pas de formation professionnelle initiale en Suisse. C’était le cas de Nathalie Musau, une jeune maman de 34 ans. Après avoir monté un dossier, sa candidature a été retenue par la Fondation Stanley Thomas Johnson pour son projet « 2e chance pour une 1re formation ». Elle est actuellement en seconde année d’apprentissage en soins et santé communautaires à l’EMS Ried de Bienne. C’est grâce à une amie que Nathalie Musau a découvert ce programme.