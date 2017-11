« C’était une longue séance »

Trois heures. C’est la durée de la séance de la députation francophone du Grand Conseil qui s’est tenue mardi. Réunis en vue de la prochaine session qui débute lundi prochain, ses membres se sont penchés sur le programme d’économie très controversé du gouvernement bernois. Trois délégations directement touchées par les mesures ont pris part à la séance : Jura bernois Tourisme et Jura&Trois Lacs, l’association des directeurs de home et la Conférence des maires du Jura bernois. Chaque entité a présenté son point de vue sur les coupes prévues par le Conseil-exécutif.

Suite à ces présentations et moult discussions, la députation francophone a décidé de proposer la suppression de certaines mesures d’allégement à commencer par celle qui vise à réduire la manne pour les offices de tourismes de la région. Elle s’oppose également aux mesures qui proposent de supprimer les subventions pour les transports scolaires et pour la commission de la jeunesse. La majorité des élus francophones au Grand Conseil refusent aussi d’obliger les communes à participer au financement des offres transitoires comme les classes 12e années.

Enfin, la motion de Roland Benoit qui demande la suppression des articles 138 et 139 a suscité de nombreux échanges. Finalement, la majorité de la députation francophone a décidé de soutenir le texte. La session du Grand Conseil débute lundi. Le plan d’allégement et la motion de Roland Benoit seront traités respectivement lors des 2ème et 3ème semaines. /nme