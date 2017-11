Le PSA veut protéger les seniors de la précarité

« Berne doit légiférer pour éviter l’émergence d’une génération de retraités précaires » : les trois députés PSA au Grand Conseil demandent au canton d’instaurer une rente pont AVS pour les chômeurs en fin de droits proches de la retraite. Elle s’appliquerait aux femmes de plus de 62 ans et aux hommes de plus de 63 ans. Dans une motion urgente, les élus rappellent que le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale a augmenté de 50% chez les plus de 50 ans ces dernières années. Ils ajoutent que faire pression sur le monde économique ne suffit pas toujours et qu’il faut apporter des solutions politiques à un phénomène qui va en s’aggravant, et qui pèse sur les finances de l’Etat. /ast