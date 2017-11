Mémoires d'Ici peut aller de l'avant

Davantage de subventions pour Mémoires d'Ici. Le centre de recherche et de documentation du Jura bernois touchera 100'000 francs supplémentaires par année de 2018 à 2021. Le Grand Conseil bernois a accepté ce crédit à l'unanimité lundi après-midi, reconnaissant l'importance de l'institution basée à St-Imier pour renforcer l'identité de la région.

La Fondation Mémoires d'Ici a été créée en l'an 2000 et est liée au canton de Berne par un contrat de prestations. Elle a pour mission de contribuer à la préservation de l'identité du Jura bernois en collectant des archives, en conservant des éléments du patrimoine, en gérant un centre de documentation et en soutenant les chercheurs. Depuis son installation dans de nouveaux locaux en 2011, elle connaît un succès croissant. La hausse de la subvention lui permettra d'engager un agent d'information documentaire et d'agrandir ses locaux de stockage.

Salaires gelés

Mémoires d'Ici est essentiellement financée par le canton, via l'enveloppe culturelle du Conseil du Jura bernois (CJB). Cependant, pour des questions de procédure, cette augmentation des subventions a dû être soumise à l'approbation Grand Conseil. Même si le parlement soutient sans réserve le projet, il a tout de même voté un amendement exigeant que les salaires des employés de la fondation ne soient pas adaptés au renchérissement. Une décision prise dans le contexte des importantes coupes budgétaires qui seront discutées la semaine prochaine au Grand Conseil.

Pour éviter de devoir soumettre ce genre de projets au législatif cantonal, le député socialiste de Bévilard Peter Gasser a l'intention de déposer une intervention visant à donner davantage de compétences financières au CJB. /mvr